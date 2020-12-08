Девушка сшила платье из 1400 манго. Видео

Девушка по имени Джессика Коллинз из Австралии сама пошила платье из 1400 манго. Для этого она использовала только высушенные косточки плодов.

Таким образом 18-летняя девушка хотела обратить внимание на то, сколько фруктов оказываются в мусоре из-за правил супермаркетов, пишет ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она выросла и работала на манговой ферме. По ее словам, из-за стандартов магазинов там вынуждены ежегодно утилизировать пять тысяч килограмм манго.

На изготовление платья из косточек манго девушка потратила от трех до четырех месяцев. Девушка надела его на свой выпускной.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, итальянский модный дом Gucci представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2020 года, в которой фигурировало платье для мужчин. Стоимость мужского платья в клетку с атласным бантом на талии составляет 62 тысячи гривен.