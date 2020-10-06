В Австралии дали неутешительный прогноз на еще два года карантина из-за COVID-19

Правительство Австралии спрогнозировало, что население страны не будет вакцинировано до конца 2021 года. Это означает, что зарубежные поездки до этого времени будут оставаться на низком уровне, а мероприятия по социальному дистанцированию сохранят до 2022 года.

Как сообщил Daily mail, такая информация содержится в Федеральном бюджете Австралии. Предполагается, что до вакцинации населения от COVID-19 зарубежные поездки будут ограниченными.

При этом в бюджетных документах должностные лица спрогнозировали низкий уровень путешествий до 2021 года именно в отношении деловых поездок, а не отпусков на Бали, в Европу или США.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявлял, что первым шагом ослабления туристических ограничений станет открытие для путешествий "безопасных мест". Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и тихоокеанские острова, такие как Фиджи, могут быть одними из первых стран, куда австралийцам позволят летать.

На прошлой неделе глава правительства сообщил, что рассматривает "систему светофора", которая позволит людям, которые въезжают в Австралию из стран с низким уровнем риска по COVID-19, избегать обсервации в гостиницах, а находиться дома на самоизоляции.

С 17 марта 2020 в Австралию разрешается въезжать только гражданам Австралии и постоянным резидентам. Они должны проходить двухнедельный гостиничный карантин за свой счет.

Зарубежные поездки запрещены до 17 декабря, и этот срок может быть продлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 6 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,6 млн человек. За минувшие сутки выявлено 264 208 новых инфицированных.