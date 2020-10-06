В Австралии дали неутешительный прогноз на еще два года карантина из-за COVID-19

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Мир
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  • Снятие ограничений будет зависеть от вакцинации

  • Правительство планирует облегчить условия обсервации для путешественников из стран с низким уровнем риска

В Австралии ждут вакцину от коронавируса

Правительство Австралии спрогнозировало, что население страны не будет вакцинировано до конца 2021 года. Это означает, что зарубежные поездки до этого времени будут оставаться на низком уровне, а мероприятия по социальному дистанцированию сохранят до 2022 года.

Как сообщил Daily mail, такая информация содержится в Федеральном бюджете Австралии. Предполагается, что до вакцинации населения от COVID-19 зарубежные поездки будут ограниченными.

При этом в бюджетных документах должностные лица спрогнозировали низкий уровень путешествий до 2021 года именно в отношении деловых поездок, а не отпусков на Бали, в Европу или США.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявлял, что первым шагом ослабления туристических ограничений станет открытие для путешествий "безопасных мест". Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и тихоокеанские острова, такие как Фиджи, могут быть одними из первых стран, куда австралийцам позволят летать.

На прошлой неделе глава правительства сообщил, что рассматривает "систему светофора", которая позволит людям, что въезжают в Австралию из стран с низким уровнем риска по COVID-19, избегать обсервации в гостиницах, а находиться дома на самоизоляции.

С 17 марта 2020 в Австралию разрешается въезжать только гражданам Австралии и постоянным резидентам. Они должны проходить двухнедельный гостиничный карантин за свой счет.

Зарубежные поездки запрещены до 17 декабря, и этот срок может быть продлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 6 октября, коронавирусом в мире заразились более 35,6 млн человек. За минувшие сутки выявлено 264 208 новых инфицированных.

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