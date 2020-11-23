В Австралии 9 военных покончили с собой после отчета о массовых убийствах в Афганистане – СМИ

В Австралии девять военнослужащих покончили с собой в течение трех недель после публикации доклада о массовых убийствах в Афганистане.

Как пишет Daily Mail, речь идет о восьми мужчинах и одной женщине, совершивших суициды в течение трех недель. Такое количество за указанный срок назвали беспрецедентным в австралийской армии.

При этом нет доказательств причастности солдат, которые покончили с собой, к военным преступлениям в Афганистане. Однако следователи не исключают, что это мог спровоцировать доклад.

Консультант по психическому здоровью Нил Уоллас в комментарии Advertiser сказал, что этому могли способствовать в том числе и публикации в СМИ. По его словам, люди забыли о презумпции невиновности.

Доклад обнародовал командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кэмпбелл. В нем речь идет о 39 убийствах, которые совершил австралийский спецназ в Афганистане в период с 2005 по 2016 годы.

Он основан на показаниях 400 свидетелей, содержит более 20 тысяч документов и 25 тысяч фотографий.

Командующий призвал выплатить семьям погибших компенсацию и провести дополнительное расследование случаев неоправданной жестокости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области 9 ноября обнаружили тело 28-летнего лейтенанта с огнестрельным ранением. Причины его гибели выясняют правоохранители, среди версий рассматривается и самоубийство.