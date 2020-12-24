В Атлантике раскололся один из самых больших айсбергов в мире. Фото

Один из самых больших айсбергов в мире A68a, который дрейфовал Южной Атлантикой, начал распадаться.

Об этом стало известно из последних спутниковых снимков, сделанных во вторник, 22 декабря, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото видны большие трещины, а также огромные глыбы льда, которые отделяются и отдаляются от него.

Отмечается, что айсберг откололся от Антарктиды в 2017 году и дрейфовал около побережья острова Южная Джорджия.

"Почти три с половиной года, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a – четвертый по величине в истории наблюдений – наконец начинает распадаться", – отметил Адриан Лукман из Университета Суонси, Великобритания.

Кроме того, что A68 является одним из крупнейших в истории, он также стал айсбергом, за которым человечество имело возможность больше всего следить.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самый большой в мире ледник А68 размером в семь Киевов, который откололся от ледника в Западной Антарктиде, начал двигаться в сторону Атлантики.