Главная Новости
28 сентября • обновлено в 17:01
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Атлантическом океане пропало судно с украинцами: что известно

1.6т Читать материал на украинском

В Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", на борту которого было около 10 украинцев. Все они – члены экипажа.

Об этом рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "УП".

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", – подчеркнул он.

Новости
Горящий в Норвегии российский корабль затонул: видео фиаско

"Bourbon Rhode"

"Bourbon Rhode"

Иллюстрация

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

По словам Кирилича, Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Южная Корея) в субботу, 28 сентября, произошел взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Франция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
0
Смешно
1
Интересно
12
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Уплыли пробивать очередное дно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
70rus xxx
70rus xxx
Та ладно,земля круглая,вернутся.А если нет,то да,судно новое,жалко.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel