В Атлантическом океане пропало судно с украинцами: что известно

В Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", на борту которого было около 10 украинцев. Все они – члены экипажа.

Об этом рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "УП".

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", – подчеркнул он.

"Bourbon Rhode" Иллюстрация

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

По словам Кирилича, Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Ульсан (Южная Корея) в субботу, 28 сентября, произошел взрыв и пожар на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты.

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