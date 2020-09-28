В Армении сообщили о "широкомасштабном наступлении" Азербайджана в Карабахе

Вечером в понедельник, 28 сентября, армянское Минобороны заявило, что азербайджанские войска совершили попытку "широкомасштабного наступления" в "республике Нагорный Карабах".

Военные операции проводились на севере Карабаха и на юге, у иранской границы, но войска непризнанного Карабаха "пресекли их". Об этом в Facebook написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"Широкомасштабная наступательная операция ведется на долине реки Аракс и участке Матагис-Талиш. "Армия обороны" [Карабаха] успешно отражает все атаки, нанося противнику урон в живой силе и технике", – написал Ованнисян.

Он добавил, что войска уничтожили 22 танка Азербайджана, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих. Ранено около 35 солдат.

При этом "пресс-секретарь президента НКР" заявил, что Карабах сбил самолет ВВС Азербайджана.

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Добавим, после обострения конфликта в Армении ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 55 лет. Они смогут покинуть страну только с разрешения военкомата.

В Азербайджане сообщили о гибели в результате конфликта уже третьего мирного жителя. Он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертере, сказано на сайте правоохранителей.

Полную поддержку Азербайджану в конфликте высказали Пакистан и Афганистан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН.

Карта конфликта

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