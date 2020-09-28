В Армении сообщили о "широкомасштабном наступлении" Азербайджана в Карабахе
Вечером в понедельник, 28 сентября, армянское Минобороны заявило, что азербайджанские войска совершили попытку "широкомасштабного наступления" в "республике Нагорный Карабах".
Военные операции проводились на севере Карабаха и на юге, у иранской границы, но войска непризнанного Карабаха "пресекли их". Об этом в Facebook написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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"Широкомасштабная наступательная операция ведется на долине реки Аракс и участке Матагис-Талиш. "Армия обороны" [Карабаха] успешно отражает все атаки, нанося противнику урон в живой силе и технике", – написал Ованнисян.
Он добавил, что войска уничтожили 22 танка Азербайджана, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих. Ранено около 35 солдат.
При этом "пресс-секретарь президента НКР" заявил, что Карабах сбил самолет ВВС Азербайджана.
Добавим, после обострения конфликта в Армении ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 55 лет. Они смогут покинуть страну только с разрешения военкомата.
В Азербайджане сообщили о гибели в результате конфликта уже третьего мирного жителя. Он умер от осколков, которые упали возле административного здания районного суда на проспекте Гейдара Алиева в Тертере, сказано на сайте правоохранителей.
Полную поддержку Азербайджану в конфликте высказали Пакистан и Афганистан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций Совбеза ООН.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в самопровозглашенном Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.
Позже в Минобороны Армении заявили, что в ходе военного конфликта вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Около 20 тысяч этнических армян из России заявили о готовности стать добровольцами в Карабахе.