В Армении упал крупный метеорит: потрясающие кадры

В Армении на севере страны упал крупный метеорит, который успели заснять на видео.
Об этом в Facebook сообщил глава отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.
"Падение крупного метеорита на участке Раздан – Анкаван", – говорится в сообщении.
В Армении упал метеорит
Падение от метеорита была видно даже жителям столицы Еревана. Инцидент произошел около 21:00. Взрыв от падения был таким ярким, что озарил ночное небо.
Местные СМИ писали, что некоторые жители приняли его за салют, так как 28 мая в Ереване отмечается День Первой республики.
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