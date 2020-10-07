В Армении согласились на уступки по Нагорному Карабаху, но есть условие

Армения выразила готовность пойти на уступки Азербайджану в конфликте по Нагорному Карабаху лишь в том случае, если они будут взаимными.

Такую позицию армянского правительства озвучил в интервью France Presse премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, такого же мнения придерживаются и так называемые власти непризнанной республики.

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"Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку", – сказал Пашинян.

В то же время армянский премьер надеется на военную поддержку России в случае обострения ситуации в Карабахе.

"Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией", – заявил Пашинян.

Он также выразил уверенность, якобы "без поддержки Турции боевых действий в Карабахе бы не было".

Карта относительно ситуации в Нагорном Карабахе

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил войскам продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – до полного уничтожения сил противника.