Минобороны РФ заявило, что в Армении сбит российский вертолет. Видео

Министерство обороны РФ заявило, что на территории Армении сбит российский военный вертолет Ми-24.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство, в результате крушения погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что он был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

По данным Минобороны, он упал возле населенного пункта Ерасх.

Вертолет упал в районе Ерасха. Google Maps

Как пишет "Sputnik Армения" со ссылкой на источник в силовых структурах РФ, он был сбит ракетой со стороны Нахичевани (городом в Нахичеванской Автономной Республики, которая входит в состав Азербайджана).

Вертолет якобы сбили со стороны Нахичевани. Google Maps

В свою очередь армянский депутат Эдмон Марукян опубликовал в Facebook видео, на котором якобы кадры крушения вертолета.

(Видео – Facebook Эдмона Марукяна)

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней Азербайджан заявил о нанесении точных артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Армении в ходе боев в Нагорном Карабахе, во время которых были уничтожены расчеты гаубиц Д-30.

В свою очередь Армения заявила об уничтожении колонны азербайджанских войск.