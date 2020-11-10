В Армении протестующие ворвались в парламент и избили спикера. Видео
В столице Армении Ереване толпа протестующих ворвалась в здание парламента страны и избила спикера Арарата Мирзояна. Причина агрессии – прекращение боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе и сдача большей части его территорий Азербайджану.
Как передает Интерфакс-Украина, несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, тысячи людей собрались в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства. Спустя некоторое время возмущенные армяне приехали и к дому премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Что касается нападения на Мирзояна, то оно произошло в момент, когда протестующие пытались выбить из спикера информацию о местонахождении Пашиняна.
На видеокадрах видно, что мужчину выволокли из его служебной машины, после чего избили, и он остался лежать окровавленный на асфальте. В итоге политик был госпитализирован.
Между тем, Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.
Именно на фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.
Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
В Армении оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.
Напомним, 9 ноября Азербайджан взял под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе.
До этого был захвачен стратегически важный город Шуша, а власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" признали поражение.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.