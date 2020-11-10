В Армении протестующие ворвались в парламент и избили спикера. Видео

В столице Армении Ереване толпа протестующих ворвалась в здание парламента страны и избила спикера Арарата Мирзояна. Причина агрессии – прекращение боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе и сдача большей части его территорий Азербайджану.

Как передает Интерфакс-Украина, несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, тысячи людей собрались в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства. Спустя некоторое время возмущенные армяне приехали и к дому премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Что касается нападения на Мирзояна, то оно произошло в момент, когда протестующие пытались выбить из спикера информацию о местонахождении Пашиняна.

На видеокадрах видно, что мужчину выволокли из его служебной машины, после чего избили, и он остался лежать окровавленный на асфальте. В итоге политик был госпитализирован.

Между тем, Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", – подчеркнул он.

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