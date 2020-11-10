В Армении протестующие ворвались в парламент и избили спикера. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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  • Мирзояну провели операцию после нападения

  • Премьер-министр Пашинян пообещал наказать виновных

  • Протестующие также приехали к дому главы армянского правительства

В Ереване протестующие ворвались в парламент

В столице Армении Ереване толпа протестующих ворвалась в здание парламента страны и избила спикера Арарата Мирзояна. Причина агрессии – прекращение боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе и сдача большей части его территорий Азербайджану.

Как передает Интерфакс-Украина, несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, тысячи людей собрались в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства. Спустя некоторое время возмущенные армяне приехали и к дому премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Территория, где развернулись боевые действия между Азербайджаном и Арменией

Что касается нападения на Мирзояна, то оно произошло в момент, когда протестующие пытались выбить из спикера информацию о местонахождении Пашиняна.

На видеокадрах видно, что мужчину выволокли из его служебной машины, после чего избили, и он остался лежать окровавленный на асфальте. В итоге политик был госпитализирован.

Между тем, Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

  • Именно на фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

  • Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.

  • В Армении оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.

  • Напомним, 9 ноября Азербайджан взял под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе.

  • До этого был захвачен стратегически важный город Шуша, а власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" признали поражение.

  • Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

  • О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.

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