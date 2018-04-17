В Армении началась "бархатная" революция: все подробности

Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, являющийся лидером массовых акций протеста против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, выступая на площади Франции в Ереване, заявил о начале "бархатной" революции (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Политик заявил, что полиция пыталась вручить ему уведомление с требованием о прекращении митингов, однако он сбежал от правоохранителей и ликвидировал документ. Несколько единомышленников Пашиняна все же были задержаны, пишет news.am.

Протесты в Армении Sputnik Армения

"Затем мы провели шествие, начавшееся с участием нескольких десятков, а завершившееся несколькими тысячами участников", — цитируют слова армянского политика.

Кроме того, он рассказал митингующим, что полиции удалось скопить большие силы и представил дальнейший план действий.

"Но мы поступим иначе. Пойдем шествием и парализуем деятельность других государственных ведомств. Там, где удастся войти, войдем и проведем сидячие акции протеста. Где не удастся, будем сидеть перед зданиями, не позволяя никому войти в них, а выйти при условии присоединения к митингу", — заявил Пашинян, подчеркнув, что акция будет мирной, без насилия.

К аналогичным действиям он призвал сторонников в разных городах и селах страны. О конкретном направлении лидер протестующих не сообщил.

"По пути посмотрим, какое наиболее удобно", — отметил депутат.

Однако, как пишет "РБК-Украина", тысячи людей уже поддержали акции протеста в Гюмри, а в таких городах, как Иджеван, Ванадзор, Капан и Мецамор начались забастовки.

"В Армении установилась революционная ситуация, и сейчас здесь я заявляю о старте демократической, ненасильственной, "бархатной" революции", — цитирует слова Пашиняна Интерфакс-Украина.

Тем временем, в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром. Он выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления. Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году Армению всколыхнули массовые протесты против роста тарифов на электроэнергию.