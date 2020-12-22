В Армении объявили многотысячную забастовку из-за Пашиняна. Фото и видео протеста
Во вторник, 22 декабря, армянская оппозиция объявила общенациональную забастовку и потребовала от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку.
К ней присоединились тысячи армян, которые вышли на протест в Ереване, пишет DW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Среди участников забастовки студенты и преподаватели крупнейших вузов, в том числе Ереванского государственного университета, адвокаты, сотрудники медцентров. Последние объявили, что будут оказывать помощь только в неотложных случаях.
Также в столице Армении не работают многие автозаправочные станции и закрылись все предприятия, которые принадлежат одному из крупнейших работодателей страны – лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну.
При этом почты, банки и магазины продолжают работать в обычном режиме. Общественный транспорт из-за митинга менял свои маршруты.
Около 30 тысяч демонстрантов собирались на площади Республики и скандировали "Никол – предатель!", "Армения без Никола!".
Напомним, что протесты в Армении вспыхнули после того, как глава правительства подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Демонстранты обвиняют Пашиняна в предательстве именно из-за этого.
Как сообщал OBOZREVATEL, соглашение о прекращении боевых действий начало действовать с 10 ноября.