В Армении назвали условие признания независимости Нагорного Карабаха

Армения признает независимость самопровозглашенного Нагорного Карабаха при условии, что Азербайджан при поддержке Турции "ни в коем случае не будет идти путем переговоров".

Такое заявление в интервью российской газете "Коммерсант" сделал президент Армении Армен Саркисян. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Twitter заявил, что "Арцах" якобы никогда не был частью независимого Азербайджана.

Пашинян считает, что территориальные претензии страны не имеют под собой международно-правовой базы. Он призвал международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха, чтобы "предотвратить геноцид".

Саркисян в ходе интервью отметил, что Ереван выступает против реформирования переговорного формата по урегулированию ситуации и включения в него Турции как посредника.

"Во-первых, это один из самых "высоких" форматов: ОБСЕ и сопредседатели – Россия, США и Европа, которую представляет Франция. Где вы лучше найдете?

Во-вторых, Минская группа сделала очень много. Там сотни мелких или среднего размера проблем. Так вот, в течение всех этих лет участники Минского процесса работали над созданием доверия между сторонами, о котором я говорю. И были шаги, которые показывали, что доверие растет... То есть до 27 сентября по многим вопросам удалось достичь договоренностей", – заявил президент Армении.

Он уверяет, что на переговорах "остались несколько принципиальных больших вопросов, которые всегда являются частью политического компромисса".

"Так что говорить, что Минский процесс ничего не делал – это большая ошибка", – сказал Саркисян.

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Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе Россия, Франция и США поставляли оружие для Армении.