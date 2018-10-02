В Армении начались новые масштабные протесты: что произошло. Фото и видео

В Армении 2 октября начались масштабные митинги из-за того, что депутаты проигнорировали премьера Никола Пашиняна и приняли закон, блокирующий роспуск парламента.

Как сообщает Sputnik, к государственному зданию подошли тысячи граждан страны, которые перекрыли выходы, выстроившись плотной стеной у всех дверей. Демонстранты скандируют "предатели!" в адрес депутатов, а также матом требуют, чтобы депутат от РПА "Ашотян убрался".

За закон проголосовали 67 человек – члены Республиканской партии, партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Роспуск парламента был необходим для внеочередных парламентских выборов. Пашинян обратился к гражданам страны и призывал выйти на улицы.

Sputnik Армения

"Республиканская партия инициировала закон, цель которого саботировать проведение досрочных парламентских выборов. Этот закон будет причиной внутриполитического кризиса. Те, кто выступает за его принятие, является контрреволюционерами. Они объявляют войну народа", – сказал он в обращении.

Sputnik Армения

По данным NewShay, некоторые участники митинга прорвались на территорию парламента. Они пытались войти в само здание, но депутаты от фракции "Выход" не позволили этого сделать.

"Баграмян 26" / Telegram

Sputnik Армения

Sputnik Армения

Sputnik Армения

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Десятки тысяч людей снова вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

После того, как парламент не смог избрать Пашиняна премьер-министром страны, тот призвал граждан заблокировать работу армянских аэропортов, перекрыть все улицы и объявить тотальную рабочую и студенческую забастовку. В результате его сторонники организовали блокировку улиц.