В Армении главу Генштаба ВС уволили после "громкой" свадьбы сына во время пандемии коронавируса. Фото и видео

Президент Армении Армен Саркисян, исходя из предложения премьер-министра Никола Пашиняна, подписал указ об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Артака Давтяна после свадьбы сына последнего. Местные СМИ сообщили о якобы близко сотни гостей на торжестве, несмотря на режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

Как написало издание "Радио Азатутюн", также были подписаны указы об освобождении Эдуарда Мартиросяна от должности главы Службы национальной безопасности и Армана Саргсяна от должности начальника полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед этим в администрацию президента Армении поступило предложение премьер-министра об увольнении указанных людей. Также Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

В Армении главу Генштаба ВС уволили после "громкой" свадьбы сына во время пандемии коронавируса

Новым главой Генштаба премьер-министр предложил назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна, СНБ – полковника Аргишти Карамяна, начальником полиции – Ваге Казаряна.

Накануне местные СМИ написали о "громком" праздновании свадьбы сына Давтяна. Сообщается, что на торжестве якобы было около сотни гостей.

Сам же Давтян уже прокомментировал ситуацию. Соответствующий пост с его словами появился на странице начальника информационного отдела административного аппарата Генштаба ВС Армении полковника Самвела Асатряна. В нем Давтян заявил, что каждый имеет право на личную жизнь и призвал СМИ "не заходить в частное пространство".

В Армении главу Генштаба ВС уволили после "громкой" свадьбы сына во время пандемии коронавируса hraparak.am

В Армении главу Генштаба ВС уволили после "громкой" свадьбы сына во время пандемии коронавируса hraparak.am

В Армении главу Генштаба ВС уволили после "громкой" свадьбы сына во время пандемии коронавируса hraparak.am

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