В Аргентине случилось ЧП с самолетом главы МВФ

Самолет с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард совершил экстренную посадку в столице Аргентины.

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в пилотской кабине стало быстро падать давление, сообщает "Интерфакс Украина".

Самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Отмечается, что Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в США разбился пассажирский самолет.