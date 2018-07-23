В Аргентине случилось ЧП с самолетом главы МВФ

Самолет с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард совершил экстренную посадку в столице Аргентины.
Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в пилотской кабине стало быстро падать давление, сообщает "Интерфакс Украина".
Самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Отмечается, что Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в США разбился пассажирский самолет.