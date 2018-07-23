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В Аргентине случилось ЧП с самолетом главы МВФ

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Самолет с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард совершил экстренную посадку в столице Аргентины.

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в пилотской кабине стало быстро падать давление, сообщает "Интерфакс Украина".

Самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

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Отмечается, что Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в США разбился пассажирский самолет.

Персона
Кристин Лагард
Место
АргентинаБуэнос-Айрес
Объект
МВФ
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