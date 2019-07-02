В Аргентине перевернулся автобус с туристами: погибли 13, ранены - 40 человек

Автобус с группой пенсионеров перевернулся на туманной дороге в северной части Аргентины, в результате чего погибли по меньшей мере 13 пассажиров и 40 получили ранения.

Представитель города Дардо Эррера сообщил телеканалу Todo Noticias, что авария произошла на опасном перекрестке возле его города в провинции Тукуман, пишет Сitynews.

ДТП в Аргентине АР

АР

По данным полиции, автобус перевернулся на повороте, потому что водитель не справился с управлением. Сам он не пострадал. Кроме того, правоохранители говорят, что такого количества погибших не было бы, если пассажиры пользовались бы ремнями безопасности.

Отмечается, что автобус ехал из города Мендоса в Термас де Рио Хондо, курорт, известный своими термальными водами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня под Запорожьем туристы попали в смертельное ДТП.

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