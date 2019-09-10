Главная Новости
11 сентября • обновлено в 06:19
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Аргентине родился теленок с "лицом человека": шокирующие фото

Читать материал на украинском

В Аргентине в одном из деревень в провинции Санта-Фе родился теленок-мутант с деформированным черепом.

Как сообщает The Mirror, у животного при деформации черепа глаза сдвинулись вперед, а рот и нос оказались небольшого размера. Из-за чего морда теленка была похожа на человеческое лицо.

На опубликованных в сети кадрах видно, что животное очень слабое и даже не может подняться. Известно, что теленок скончался спустя несколько часов после рождения.

Новости
В США поймали мутанта с двумя ртами: опубликованы фото

Видео напугало пользователей сети, которые уже прозвали новорожденного теленка "чудовищем". Предполагается, что такая редкая генетическая мутация, могла быть вызвана загрязнением окружающей среды.

Теленок-мутант

Теленок-мутант

Скриншот

Теленок-мутант

Теленок-мутант

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах на ферме у козы родился мутант, внешне напоминающий и человека, и свинью одновременно.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Аргентина
Тег
животные
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel