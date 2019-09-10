В Аргентине родился теленок с "лицом человека": шокирующие фото

В Аргентине в одном из деревень в провинции Санта-Фе родился теленок-мутант с деформированным черепом.

Как сообщает The Mirror, у животного при деформации черепа глаза сдвинулись вперед, а рот и нос оказались небольшого размера. Из-за чего морда теленка была похожа на человеческое лицо.

На опубликованных в сети кадрах видно, что животное очень слабое и даже не может подняться. Известно, что теленок скончался спустя несколько часов после рождения.

Видео напугало пользователей сети, которые уже прозвали новорожденного теленка "чудовищем". Предполагается, что такая редкая генетическая мутация, могла быть вызвана загрязнением окружающей среды.

Теленок-мутант Скриншот

Теленок-мутант Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Филиппинах на ферме у козы родился мутант, внешне напоминающий и человека, и свинью одновременно.

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