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30 ноября • обновлено в 10:38
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В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом

1.4т
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Компания Appleотметила на своих картах оккупированный Крым часть России только для пользователей из РФ.

Об этом Reuters рассказала пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, пояснив, что предварительно изучают спорные территории, прежде чем их добавить в приложение.

При этом она подчеркнула, что Apple всегда указывала Крым территорией Украины, однако за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.

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По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона.

"Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", – отмечено в сообщении.

Apple

Apple

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

  • Также бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от продукции корпорации Apple из-за скандала с обозначением аннексированного Крыма частью России.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Теги
Apple Крым
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Петров Сергей
Петров Сергей
Теперь ждем официальных извинений от Дональда Трампа.
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Скачивайте приложения на украинском языке, там Крым всё ещё украинский)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не оправдались, а объяснили тyпopылым
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