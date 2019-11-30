В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом

Компания Appleотметила на своих картах оккупированный Крым часть России только для пользователей из РФ.

Об этом Reuters рассказала пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, пояснив, что предварительно изучают спорные территории, прежде чем их добавить в приложение.

При этом она подчеркнула, что Apple всегда указывала Крым территорией Украины, однако за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.

По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона.

"Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", – отмечено в сообщении.

Apple

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

Также бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от продукции корпорации Apple из-за скандала с обозначением аннексированного Крыма частью России.

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