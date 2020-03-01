Главная Новости
1 марта • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Стамбуле "повязали" главного редактора пропагандистов Путина: что известно

15.6т
Читать материал на украинском

В Стамбуле 1 марта задержали главного редактора турецкого филиала пропагандистского российского информационного агентства Sputnik Махира Бозтепе.

Он стал четвертым по счету задержанным сотрудником этого медиа. Об этом написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, полиция буквально ворвалась в офис турецкого бюро информагенства. правоохранители якобы заявили, что не покинут здание, пока с ними не встретятся представители ИА.

Махир Бозтепе

Махир Бозтепе

ria.ru

Как сообщают РИА Новости, Бозте отправят на допрос в главное управление безопасности Турции.

А Симоньян подчеркнула, что трое сотрудников агенства со вчерашнего дня пребывают в полиции в Анкаре.

"Накануне вечером в их квартиры вломились националисты... Турция, это что???" – возмутилась топ-пропагандистка.

Известно, что 1 марта в офисе "Sputnik Турция" проходила встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, а также адвокатов, сотрудников генерального консульства России и турецкой полиции.

Позже сам Махир Бозтепе сообщил, что его сначала отвезли на медицинское освидетельствование в больницу – поскольку так положено по процедуре при задержании.

"По его словам, полиция по отношению к нему силу не применяет, они направляются в управление по безопасности Стамбула", – передают РИА Новости в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Турции Анкаре в субботу, 29 февраля, напали на трех сотрудников местного филиала пропагандистского российского агенства – "Sputnik Турция".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
российская пропаганда
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Турция Стамбул
Тег
СМИ
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
7
Смешно
52
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перепил Недо
Перепил Недо
И среди турков встречаются предатели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Прекрасно. Теперь его осталось публично выпороть
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Срусских Нагиб, Да Вы правы, Турция страна пещерной демократии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Urazova Oxana
Urazova Oxana
Срусских Нагиб, ПОВІСИТЬ ТРЕБА всіх боброедкиних холуев!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги