В Стамбуле "повязали" главного редактора пропагандистов Путина: что известно

В Стамбуле 1 марта задержали главного редактора турецкого филиала пропагандистского российского информационного агентства Sputnik Махира Бозтепе.

Он стал четвертым по счету задержанным сотрудником этого медиа. Об этом написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, полиция буквально ворвалась в офис турецкого бюро информагенства. правоохранители якобы заявили, что не покинут здание, пока с ними не встретятся представители ИА.

Махир Бозтепе ria.ru

Как сообщают РИА Новости, Бозте отправят на допрос в главное управление безопасности Турции.

А Симоньян подчеркнула, что трое сотрудников агенства со вчерашнего дня пребывают в полиции в Анкаре.

"Накануне вечером в их квартиры вломились националисты... Турция, это что???" – возмутилась топ-пропагандистка.

Известно, что 1 марта в офисе "Sputnik Турция" проходила встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, а также адвокатов, сотрудников генерального консульства России и турецкой полиции.

Позже сам Махир Бозтепе сообщил, что его сначала отвезли на медицинское освидетельствование в больницу – поскольку так положено по процедуре при задержании.

"По его словам, полиция по отношению к нему силу не применяет, они направляются в управление по безопасности Стамбула", – передают РИА Новости в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Турции Анкаре в субботу, 29 февраля, напали на трех сотрудников местного филиала пропагандистского российского агенства – "Sputnik Турция".

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