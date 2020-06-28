В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым. Фото
В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым. Twitter/Джастин Уэлби
Архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве, духовный лидер Англиканского сообщества Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, заявил, что Иисус Христос "не был белым".
Об этом он написал на своей странице в Twitter. Свой пост Уэлби сопроводил "любимыми изображениями" Христа со всего мира.
"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили", – написал глава Церкви Англии.
В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым Twitter/Джастин Уэлби
"Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален. Надежда, которую он несет, – благовестие для всех нас", – добавил он.
В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым Twitter/Джастин Уэлби
В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым Twitter/Джастин Уэлби
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Массовые протесты во многих городах США, которые сопровождались беспорядками, спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского. Коп, задерживая мужчину, девять минут душил его шею коленом.
8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускали полицию, отрицая американскую власть.
14 июня в Атланте вспыхнула новая волна протестов из-за убийства 27-летнего афроамериканца Рэйшарда Брукса.