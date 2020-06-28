В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым. Фото

В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым. Twitter/Джастин Уэлби

Архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве, духовный лидер Англиканского сообщества Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, заявил, что Иисус Христос "не был белым".

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Свой пост Уэлби сопроводил "любимыми изображениями" Христа со всего мира.

"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили", – написал глава Церкви Англии.

В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым Twitter/Джастин Уэлби

"Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален. Надежда, которую он несет, – благовестие для всех нас", – добавил он.

В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым Twitter/Джастин Уэлби

В англиканской церкви заявили, что Иисус не был белым Twitter/Джастин Уэлби

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