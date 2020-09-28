В Англии ввели штрафы до $13 тысяч за нарушение самоизоляции из-за COVID-19

В Англии с 28 сентября за нарушение режима самоизоляции из-за COVID-19 резко повысят штрафы до 10 тысяч фунтов.

Об этом сообщило BBC. Люди с положительным результатом теста на COVID-19 или те, кто контактировал с больными, обязаны находится на самоизоляции.

За первое нарушение самоизоляции накажут на 1 тысячу фунтов ($1,3 тыс. или 36 тыс. грн). За повторное нарушение придется заплатить 10 тысяч фунтов ($13 тыс. или 360 тыс. грн).

Остальные части Великобритании – Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия – планируют ввести похожие меры.

Правительство решило ужесточить штрафы из-за результатов исследования, показавшего что очень маленький процент людей, которым предписан режим самоизоляции, следуют ему добровольно.

"Мы должны сделать всё возможное, чтобы контролировать распространение этого вируса, предотвратить заражение наиболее уязвимых людей, а также защитить Национальную службу здравоохранения и спасти жизни", – заявил премьер-министр Великобритании.

Сотрудники полиции могут проверить, соблюдают ли люди правила в "горячих точках" распространения вируса и среди групп высокого риска, основываясь на данных "местной разведки".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 19 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса (COVID-19) в стране. В заявлении Джонсона говорится, что новая волна инфицирования коронавирусной инфекцией началась во Франции, Испании и в целом по всей Европе.