В Англии произошла утечка химикатов: 57 пострадавших. Первые фото

Минимум 57 человек пострадали в результате возможной утечки химикатов, которая произошла возле города Мейдстон в графстве Кент (Англия) в среду, 6 ноября.

Около 15:00 по местному времени на место ЧП прибыли 3 машины скорой помощи, 5 пожарных машин, офицеры по опасным материалам и специализированный химический блок. Об этом сообщает KentOnline (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Все пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Ни один из пациентов, по предварительным данным, не находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что несколько жителей все же госпитализировали.

В Англии произошла утечка химикатов KentOnline

В Англии произошла утечка химикатов KentOnline

При этом, по словам очевидцев, больница Уильяма Харви в Эшфорде и больница Танбридж-Уэллс были приведены в боевую готовность в ответ на инцидент.

В Англии произошла утечка химикатов KentOnline

Один из пострадавших сообщил, что на месте ЧП видел людей в белых защитных костюмах, а также заметил несколько белых палаток, установленных специалистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Англии в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября нашли грузовик с 39 трупами внутри.

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