В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами: история получила продолжение

Полиция Англии задержала еще двух человек в рамках расследования дела о гибели 39 людей, которых обнаружили в грузовике в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября.

Об этом написала "Европейская правда " со ссылкой на Sky News. Ранее уже было задержано водителя транспортного средства.

После выдачи ордеров в графстве Чешир арестовали 38-летнего мужчину и 38-летнюю женщину из города Уоррингтон. Их обвинили в торговле людьми и непредумышленном убийстве.

В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами https://www.dailymail.co.uk

Также 25 октября началась подготовка к проведению экспертиз тел погибших. По меньшей мере 11 трупов доставили в больницу в Челмсфорде. Все же тела будут перемещены туда до конца недели.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania была зарегистрирована в Варне, на черноморском побережье страны, под названием компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Англии в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября нашли грузовик с 39 трупами внутри. Тела находились в контейнере, который стоял в индустриальном парке.

Установлено, что авто с трупами прибыло из города Пурфлит. Причем кабина водителя приехала из Северной Ирландии, а сам прицеп – из бельгийского Брюгге. В Пурфлите их соединили и отправили в Эссекс.

Одной из версий следствия является гибель нелегалов во время транзита из родного государства.

Сначала полиция не могла точно установить национальность погибших, но 24 октября стало известно, что все они были гражданами Китая.

Полиция задержала водителя грузовика. Это 25-летний Мо Робинсон, житель города Портадаун в Северной Ирландии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram