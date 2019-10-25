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25 октября • обновлено в 17:31
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В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами: история получила продолжение

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Полиция Англии задержала еще двух человек в рамках расследования дела о гибели 39 людей, которых обнаружили в грузовике в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября.

Об этом написала "Европейская правда " со ссылкой на Sky News. Ранее уже было задержано водителя транспортного средства.

После выдачи ордеров в графстве Чешир арестовали 38-летнего мужчину и 38-летнюю женщину из города Уоррингтон. Их обвинили в торговле людьми и непредумышленном убийстве.

В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами

В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами

https://www.dailymail.co.uk

Также 25 октября началась подготовка к проведению экспертиз тел погибших. По меньшей мере 11 трупов доставили в больницу в Челмсфорде. Все же тела будут перемещены туда до конца недели.

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Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania была зарегистрирована в Варне, на черноморском побережье страны, под названием компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Англии в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября нашли грузовик с 39 трупами внутри. Тела находились в контейнере, который стоял в индустриальном парке.

  • Установлено, что авто с трупами прибыло из города Пурфлит. Причем кабина водителя приехала из Северной Ирландии, а сам прицеп – из бельгийского Брюгге. В Пурфлите их соединили и отправили в Эссекс.

  • Одной из версий следствия является гибель нелегалов во время транзита из родного государства.

  • Сначала полиция не могла точно установить национальность погибших, но 24 октября стало известно, что все они были гражданами Китая.

  • Полиция задержала водителя грузовика. Это 25-летний Мо Робинсон, житель города Портадаун в Северной Ирландии.

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Место
Англия
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