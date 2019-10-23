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23 октября • обновлено в 13:17
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В Англии нашли грузовик с 39 трупами внутри

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В Англии в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября нашли грузовик с 39 трупами внутри. По предварительной информации, он приехал из Болгарии.

Тела находились в грузовом контейнере, который стоял в индустриальном парке, пишет CNN. Один из погибших – подросток.

По версии следствия, грузовик прибыл на территорию Британии через порт Холихед на минувших выходных.

"Мы продолжаем опознавать жертв, но я предполагаю, это займет длительное время", – заявил супериндендант Эндрю Маринер.

Трупы находились в грузовике

Трупы находились в грузовике

https://www.dailymail.co.uk

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Место ЧП

Место ЧП

Action Press

Правоохранители арестовали 25-летнего водителя грузовика, выходца из Северной Ирландии. Ему объявили подозрение в убийствах.

В полиции также сообщили, что пока не знают, гражданами какой страны являются погибшие.

В Англии нашли грузовик с 39 трупами внутри

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве обнаружили авто с трупом внутри. Жуткую находку совершили прохожие, обратившие внимание лежавшего на сидении человека.

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Место
Англия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Чекистской мерзости нет предела, уже через Болгарию в Англию трупы с подвалов Лубянки вывозят.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pavlov Dmitry, когда ты здохнишь я зажарю а)(уенного гуся
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