В Англии нашли грузовик с 39 трупами внутри

В Англии в городе Грейс (графство Эссекс) 23 октября нашли грузовик с 39 трупами внутри. По предварительной информации, он приехал из Болгарии.
Тела находились в грузовом контейнере, который стоял в индустриальном парке, пишет CNN. Один из погибших – подросток.
По версии следствия, грузовик прибыл на территорию Британии через порт Холихед на минувших выходных.
"Мы продолжаем опознавать жертв, но я предполагаю, это займет длительное время", – заявил супериндендант Эндрю Маринер.
Трупы находились в грузовике
https://www.dailymail.co.uk
Место ЧП
Action Press
Правоохранители арестовали 25-летнего водителя грузовика, выходца из Северной Ирландии. Ему объявили подозрение в убийствах.
В полиции также сообщили, что пока не знают, гражданами какой страны являются погибшие.
Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве обнаружили авто с трупом внутри. Жуткую находку совершили прохожие, обратившие внимание лежавшего на сидении человека.
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