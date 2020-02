В Амстердаме снова рванули бомбы: есть пострадавшие

В офисе нидерландской компании Bijlmerdreef в Амстердаме произошел новый взрыв неизвестной посылки, один человек пострадал.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter. Это четвертый за трое суток инцидент. По предположению полиции, в посылке могло быть письмо с бомбой.

Ранее в среду в Амстердаме и Керкаде бомбы взорвались в почтовых отделениях, тогда никто не пострадал, еще одну посылку в четверг в городе Леусден удалось обезвредить.

По данным полиции, отправитель требует оплату в биткоинах. Многие из пострадавших компаний также получили письма с угрозами.

В настоящее время в компаниях и почтовых сортировочных центрах появилось одиннадцать писем с бомбами. Пять из них были найдены в Амстердаме. Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) старательно ищет следы преступников, но текущий статус поисков неизвестен.

