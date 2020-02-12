В Амстердаме рванули бомбы: первые детали

В столице Нидерландов Амстердаме прогремел взрыв. ЧП случилось в офисе почтовой компании утром 12 февраля.

Бомба, по предварительной информации, находилась в посылке. В результате взрыва никто не пострадал, передает Rtlnieuws.

Через несколько минут на почте в Амстердаме прогремел второй взрыв. В результате инцидента также никто не пострадал.

Пока не известно, находились ли в почтовом отделении в момент взрыва люди. Местные СМИ сообщают, что несколько недель назад письма с бомбами были отправлены нескольким компаниям.

Подобные письма отправлялись на заправочную станцию и в две гостиницы.

В Амстердаме рванула бомба www.rtlnieuws.nl

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США прогремел смертельный взрыв на заводе. В сеть слили видео ЧП.

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