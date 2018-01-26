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В Амстердаме произошла стрельба: есть жертва и раненые

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Вечером, 26 января, в Амстердама произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, двое – ранены.

Об этом сообщает местный портал Nieuwsblad.

Это произошло на улице Гроте Виттенбургерстраат на одном из восточных островов. По информации полиции, двоих пострадавших госпитализировали. На данный момент тяжесть их травм неизвестна. Правоохранители оцепили место происшествия.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее в американской школе в городе Бентон в результате стрельбы погибли два человека.

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Тема
Криминал
Место
НидерландыАмстердам
Объект
стрельба
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