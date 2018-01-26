В Амстердаме произошла стрельба: есть жертва и раненые

Вечером, 26 января, в Амстердама произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, двое – ранены.

Об этом сообщает местный портал Nieuwsblad.

Это произошло на улице Гроте Виттенбургерстраат на одном из восточных островов. По информации полиции, двоих пострадавших госпитализировали. На данный момент тяжесть их травм неизвестна. Правоохранители оцепили место происшествия.

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Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 січня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в американской школе в городе Бентон в результате стрельбы погибли два человека.