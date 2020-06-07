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7 июня • обновлено в 11:59
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

В Америке наступило полнейшее разочарование

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И ещё одно подтверждение.

Много раз поднималась тема, что американцев, в принципе, абсолютно не волнует Путин, русские проблемы, Украина, слабо интересует НАТО, Сирия и Ирак вообще не интересуют, Афганистан интересует еле-еле и т.д. И все никак не могут понять почему.

Самое лучшее подтверждение – сейчас сегодня. Все темы, только о безопасности страны и как это отразится на населении, политике страны. То есть американцы абсолютно полностью по целому ряду причин находятся в состоянии выбранной ими изоляции от всего остального мира. И это было при Обаме и это продолжается при Трампе. Какими бы они причинами это не объясняли.

А причина проста: в Америке наступило полнейшее разочарование и полная атрофия желаний кому-то насильно строить демократию за американский счёт и силами её армии. Особенно если учесть, что места построения этой демократии, перестали быть актуальны для американской экономики или безопасности. 6 триллионов долларов ушло в пустую – в песок буквально. А при этом в самой стране, внутри Америки, миллион не решённых проблем.

Более того, как показывает практика - мощь Америки проистекает прежде всего из её внутренних возможностей, а не только за счёт выгодных союзов и доминации мира. Если дела дома налажены не будут, если мы сами себе не перестроим нашу инфраструктуру, не увеличим армию и флот, до рабочего состояния, то никакое НАТО не поможет.

Это всё в состоянии жуткого бюджетного дефицита при Трампе в 25% годовых, анемичной экономики в начале, а теперь упавшей вообще из-за кризиса, рост внешнего долга и полного нежелания населения, понять, что за всё это надо будет платить вот-вот. Я так понимаю у нас в запасе около 4-5 лет, после которых если дефицит не изменится и не будут подняты налоги для новых поступлений в бюджет (других чудесных решений пополнения бюджета нет – вырасти экономикой из такого дефицита и долга невозможно), то любые займы, чтобы закрыть такой дефицит резко поднимутся в их цене. И обслуживание долга станет очень дорогим удовольствием.

Потому в свете всего происходящего и если прогнозировать что-то, то при любой дальнейшей власти, демократов или республиканцев, изоляционизм продолжится.

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Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Барак Обама
Место
США
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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