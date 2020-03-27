Почти Великая депрессия: Трамп решил срочно влить в экономику $2 трлн

Экономика США вступила в глубокую рецессию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. На фоне этого президент Дональд Трамп подписал пакет финансовой помощи, который стал крупнейшим в истории страны.

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Документ, который глава государства подписал в пятницу, 27 марта, предусматривает финансовую поддержку американской экономике на сумму в $2 трлн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СМИ США.

Ранее в пятницу законопроект получил поддержку в Палате представителей Конгресса. А в среду после нескольких дней согласования с Белым домом его одобрил Сенат.

Отмечается, что пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США.

Документ предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тысяч в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Между тем The Washington Post отмечает, что американская экономика США вступила в глубокую рецессию, которая похожа на Великую депрессию, на фоне мер по борьбе с COVID-19.

Издание поясняет, чем похожа нынешняя ситуация на кризис прошлого века. Дело в том, что в США прекратили работу многие предприятия, спровоцировав массовые увольнения и угрожая вызвать цепную реакцию банкротств и финансовых потерь для больших и малых компаний.

Меры, которые предпринимает администрация Трампа, не остановят глубокий экономический спад и их недостаточно для поддержания работников, если вызванный коронавирусом кризис продлится более месяца или двух, подчеркивает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в США превысило отметку отметку в 100 тысяч. По этому показателю страна остается лидером в мире.

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