В Альпах разбился туристический самолет: все пассажиры погибли

В швейцарских Альпах 25 июля в результате крушения самолета погибли четыре человека.

Как сообщается на сайте полиции кантона Вале, в районе вершины Глечершпитц разбился небольшой туристический самолет. Он упал на высоте более 3000 метров.

Информацию о крушении воздушного судна спасатели получили около полудня. Известно, что в аварии погибли граждане Швейцарии и Австрии.

"Жертвами ЧП стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет", – сказано в сообщении полиции.

Эксперты выясняют все детали и обстоятельства крушения воздушного судна, а также определяют маршрут следования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Везель (Германия) 25 июля небольшой самолет врезался в жилой дом и загорелся. В результате погибли три человека и пострадал ребенок.