В Албании вспыхнули массовые протесты после убийства полицейским нарушителя карантина. Фото и видео

В столице Албании Тиране сотни людей вышли на массовые протесты после убийства полицейскими мирного жителя якобы из-за того, что он нарушил комендантский час.

Об этом сообщило Reuters. Чтобы разогнать протестующих, правоохранители применили слезоточивый газ.

Утром 8 декабря полицейские убили 25-летнего Клодиана Раша. По информации полиции, трагедия произошла из-за чрезмерного применения силы одним из офицеров во время комендантского часа.

По словам правоохранителей, Раша якобы отказался остановиться по требованию полицейского, которому показалось, что парень вооружен. Позднее в полиции уточнили, что нарушитель комендантского часа держал в руках какой-то предмет, но не оружие.

Офицера, которого подозревают в чрезмерном применении силы, арестовали, начато расследование. Руководство полиции признало, что сотрудник нарушил закон, применив оружие.

Протестующие потребовали немедленной отставки министра внутренних дел страны. Также они бросали камни в здание министерства и поджигали рождественские елки.

По информации издания Albanian daily news, протестующие повалили, а затем сожгли новогоднюю елку на площади Скендербег в центре Тираны, а также уничтожили праздничные украшения и иллюминацию возле офиса премьер-министра страны Эди Рамы.

По информации издания, в результате столкновений пострадали девять сотрудников полиции и один журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Албании решило вернуть комендантский час в стране из-за всплеска новых случаев коронавируса (COVID-19) в последние недели. С 11 ноября гражданам запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00.