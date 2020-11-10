В Албании вернули комендантский час

Правительство Албании решило вернуть комендантский час в стране из-за всплеска новых случаев коронавируса (COVID-19) в последние недели.

Как сообщает exit.al, с 11 ноября гражданам запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00. Исключение делаются только для случаев, связанных с рабочей необходимостью.

Бары и рестораны также не будут работать с 22:00 до 06:00, за исключением предоставления услуг доставки еды.

Сотрудникам предприятий и учреждений рекомендуется работать дома.

В то же время школы не будут закрыты, поскольку, как отметили местные чиновники, они не являются очагами заражения.

Новые карантинные мероприятия продлятся в течение 3 недель.

За 8 ноября Албания зафиксировала новый максимум ежедневных случаев коронавируса – 501. За последние пять недель в стране уровень положительных тестов вырос до 44%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Италия ввела из-за COVID-19 комендантский час и частичный локдаун.