Люди оказались в ловушке: Африку внезапно завалило снегом. Фото и видео

В Алжире (Северная Африка) прошли сильные снегопады, что является нетипичной для региона погодой.

Снег выпал, в частности, на востоке, западе и в центральной части страны 9–11 ноября, передает alg24.net (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В TSA отметили, что толщина снега варьировалась от 5 до 15 сантиметров. Из-за осадков были вынуждено перекрыты несколько важных дорог.

Снег в северной Африке twitter.com/lakehal2010

Так, движение с Буира к Тизи-Узу в час-пик – утром понедельника, 11 ноября, – практически остановилось, поскольку национальную 33-ю дорогу, а также альтернативный маршрут RN30 закрыли.

Снежный буран привел к тому, что людям не могли доставить продукты и воду. На помощь жителям вместе со спасателями выдвинулись военные, которые расчищали трассы в труднодоступных районах.

Снег в северной Африке twitter.com/ennaharonline

Снег в северной Африке twitter.com/ennaharonline

Снег в северной Африке twitter.com/ennaharonline

Снег в северной Африке twitter.com/lakehal2010

Снег в северной Африке twitter.com/lakehal2010

Как писал OBOZREVATEL, на территории Украины в первый месяц зимы прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожая на осеннюю.

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