В Африке в ДТП с автобусом погибли более 37 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 37 человек

В Республике Камерун в западной части Центральной Африки 27 декабря более 37 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.

Еще минимум 18 человек пострадали, сообщает АР. Авария произошла, когда водитель автобуса пытался объехать толпу на дороге, но врезался в другую машину (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что жители деревни Немале, где произошло ДТП, быстро выбежали на дорогу, чтобы помочь пострадавшим. Автомобиль был рассчитан на 70 человек и ехал из западного города Фумбан в столицу Яунде.

Большинство пассажиров возвращались домой, чтобы встретить Новый год с семьей или возвращались с рождественских празднований. Среди них также были предприниматели, которые продавали подарки.

Камерун на карте мира.
Водитель пытался объехать людей на дороге.
Автобус врезался в грузовик.
В аварии погибли 37 человек.
ДТП в Камеруне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео ДТП с участием 66 автомобилей. Происшествие случилось в американском штате Пенсильвания из-за сильного снегопада.

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