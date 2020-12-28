В Африке в ДТП с автобусом погибли более 37 человек

В Республике Камерун в западной части Центральной Африки 27 декабря более 37 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком.

Еще минимум 18 человек пострадали, сообщает АР. Авария произошла, когда водитель автобуса пытался объехать толпу на дороге, но врезался в другую машину (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что жители деревни Немале, где произошло ДТП, быстро выбежали на дорогу, чтобы помочь пострадавшим. Автомобиль был рассчитан на 70 человек и ехал из западного города Фумбан в столицу Яунде.

Большинство пассажиров возвращались домой, чтобы встретить Новый год с семьей или возвращались с рождественских празднований. Среди них также были предприниматели, которые продавали подарки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео ДТП с участием 66 автомобилей. Происшествие случилось в американском штате Пенсильвания из-за сильного снегопада.