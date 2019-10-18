В Афганистане в мечети прогремели взрывы: погибли более 30 человек

В Афганистане в провинции Нангархар 18 октября прогремели два взрыва, в результате которых погибли более 30 человек. Вначале сообщалось о 17 жертвах.

Взрывные устройства были заложены в мечети, передает "Интферакс". Точное количество потерпевших выясняется.

"Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети селения Джодари уезда Хаска-Мина провинции Нангархар, есть пострадавшие", – уточнили свидетели.

В то же время в местном СМИ Pajhwok сообщили, что массовое убийство могло стать следствием минометного обстрела, а не взрывов.

Провинция Нангарахар находится на востоке Афганистана, возле границы Пакистана. В 2001 году там размещался комплекс моджахедов Тора-Бора, где скрывался террорист Усама бен Ладен. Центром провинции считается город Джелалабад.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Джелалабад в понедельник, 7 октября, у армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

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