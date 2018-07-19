В Афганистане ударили с неба по террористам: среди 14 жертв - дети и женщины

В Афганистане в результате авиаудара по позициям террористов "Талибана" в провинции Кундуз погибли 14 человек, среди которых - дети и женщины.

Как передает Reuters, удар был нанесен в ходе операции государственных сил безопасности в районе Чардара в провинции Кундуз, где ведутся ожесточенные бои между боевиками радикального движения "Талибан" и правительственными силами безопасности.

При этом пока что неизвестно, чья авиация причастна к авиаудару - афганская или американская.

В Минобороны Афганистана подтвердили гибель нескольких мирных жителей, но равняется ли точное число жертв 14 - не уточнили.

Как писал OBOZREVATEL, Украина готова послать в Афганистан больше военных.