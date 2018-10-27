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В Афганистане смертник протаранил базу центра безопасности: 7 погибших, десятки раненых

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В Афганистане террорист-смертник на заминированном авто протаранил центр логистики сил безопасности.

В результате теракта погибли по меньшей мере 7 человек, еще 37 - пострадали, передает Pajhwok. Отмечается, что атака произошла утром 27 октября в городе Майдан-Шахр (провинция Вардак).

Провинциальный директор общественного здравоохранения Мохаммад Салим Асхаркхел подтвердил гибель семи человек, включая одного полицейского.

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Ответственность за теракт уже взял на себя "Талибан".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день выборов в столице Афганистана Кабуле, в результате взрывов на избирательных участках погибли по меньшей мере 15 человек.

Место
Афганистан
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
современный терроризм своим рождением обязан КГБ СССР, теперешняя гебня продолжает "славные традиции"
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