В Афганистане рвануло авто, начиненное взрывчаткой: 14 погибших, более сотни раненых

В Афганистане утром 18 октября у полицейского участка в провинции Гор взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате трагедии погибли по меньшей мере 14 человек и еще 119 получили травмы.

Известно, что среди раненых было 35 афганских силовиков, тогда как все погибшие – гражданские. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на данные директора местного госпиталя и правоохранителей.

Офис губернатора провинции Гор обвинил в нападении группировку "Талибан", хотя боевики не подтверждали причастность к взрыву. А представитель министерства внутренних дел Ирана Тарик Ариан назвал инцидент "террористической атакой".

Отмечается, что взрыв произошел в день мирных переговоров "Талибана" и афганского правительства в столице Катара Дохе. Первый отказался от общенационального прекращении огня, несмотря на мирные переговоры, которые начались 12 сентября.

Подчеркивается, что миссия ООН по содействию Афганистану уже задокументировала более 1280 смертей афганских мирных жителей в первой половине 2020 года – в основном вследствие боевых действий между афганскими правительственными силами и боевиками "Талибана".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Афганистана Кабуле 9 сентября совершили покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха, однако он остался "невредимым". В то же время в результате взрыва по меньшей мере два человека погибли, несколько охранников политика получили ранения.