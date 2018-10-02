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ПолитикаЭкономика

В Афганистане произошел новый кровавый теракт: десятки раненых и жертв

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В Афганистане террорист-смертник подорвался на предвыборном митинге, в результате чего погибли 14 человек, а были ранены еще около 40.

Как сообщает СВС, это случилось в провинции Нангархар. Часть пострадавших госпитализирована в критическом состоянии, потому число жертв может возрасти.

"Большинство людей, убитых или раненых, являются старейшинами, собравшимися на митинге кампании", - рассказал представитель губернатора Аттахулла Хогьяни.

В Афганистане произошел новый кровавый теракт: десятки раненых и жертв

Взрыв в Нангархаре

Sumesara Ankit / twitter

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Он отметил, что целью теракта стал митинг в поддержку независимого кандидата в депутаты на парламентских выборах, которые должны состояться 20 октября. Сам кандидат остался жив. Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность. Миссия ООН в Афганистане осудила нападение на митинг.

По данным СМИ, еще до официального начала парламентской кампании были убиты пять кандидатов, двое - похищены, а трое пострадали при других атаках.

В Афганистане произошел новый кровавый теракт: десятки раненых и жертв

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане часто совершаются теракты. 15 августа в Кабуле террорист-смертник подорвался в образовательном центре, в результате чего погибли 48 человек, еще 67 были ранены.

27 января в результате взрыва в Кабуле минимум 103 человека погибли. 22 апреля подорвался террорист в толпе людей, в результате чего погибли минимум 57 человек. Также ранее четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.

5 сентября в Кабуле погибли 20 человек на соревнованиях, потому что прогремел взрыв в спортивном клубе.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Афганистан
Объекты
терактвзрывы
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