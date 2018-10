В Афганистане произошел новый кровавый теракт: десятки раненых и жертв

В Афганистане террорист-смертник подорвался на предвыборном митинге, в результате чего погибли 14 человек, а были ранены еще около 40.

Как сообщает СВС, это случилось в провинции Нангархар. Часть пострадавших госпитализирована в критическом состоянии, потому число жертв может возрасти.

"Большинство людей, убитых или раненых, являются старейшинами, собравшимися на митинге кампании", - рассказал представитель губернатора Аттахулла Хогьяни.

Он отметил, что целью теракта стал митинг в поддержку независимого кандидата в депутаты на парламентских выборах, которые должны состояться 20 октября. Сам кандидат остался жив. Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность. Миссия ООН в Афганистане осудила нападение на митинг.

По данным СМИ, еще до официального начала парламентской кампании были убиты пять кандидатов, двое - похищены, а трое пострадали при других атаках.

These attacks on campaign rallies may further restrict candidates in the already concerning environment. Similar surge in attacks on voter registration centres at the early stage of the registration discouraged many from registrating to vote. #Afghanistan #elections #Nangarhar https://t.co/jjQUYHk7O9