В Афганистане произошел масштабный теракт: много погибших

В четверг, 19 сентября в Афганистане произошел теракт, в результате которого погибли не менее 10 человек.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 10 человек погибли после того, как грузовик, оснащается взрывчаткой, была подорвана боевиками-талибами у одного из госпиталей города Калат на юге Афганистана", – говорится в сообщении.

Местная же власть заявила менее 20 погибших и около 100 раненых в результате этого теракта.

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