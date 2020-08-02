В Афганистане прогремел мощный взрыв рядом с тюрьмой

Мир 18:32, 2.08.2020 Обновлено: 18:38, 2.08.2020

В афганском городе Джелалабад 2 августа произошел мощный взрыв поблизости от тюрьмы в четвертом городском районе.

По данным местного телеканала Tolo News, машину, загруженную взрывчатыми веществами, подорвал смертник.

Министерство юстиции страны подтвердило факт взрыва, но пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.

В Джелалабаде прогремел взрыв.
nunn.asia

В соцсетях сообщили, что после взрыва последовали звуки выстрелов, вероятно, возле апелляционного суда и тюрьмы.

Взрыв возле тюрьмы.
twitter.com/idreeszazai
Взрыв возле тюрьмы.
twitter.com/sajeedakakar

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане 30 июля в городе Пул-э-Алам террорист взорвал автомобиль. Погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранено еще 30.

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