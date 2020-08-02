В Афганистане прогремел мощный взрыв рядом с тюрьмой
В афганском городе Джелалабад 2 августа произошел мощный взрыв поблизости от тюрьмы в четвертом городском районе.
По данным местного телеканала Tolo News, машину, загруженную взрывчатыми веществами, подорвал смертник.
Министерство юстиции страны подтвердило факт взрыва, но пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.
В соцсетях сообщили, что после взрыва последовали звуки выстрелов, вероятно, возле апелляционного суда и тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане 30 июля в городе Пул-э-Алам террорист взорвал автомобиль. Погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранено еще 30.