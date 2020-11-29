В Афганистане прогремел мощный взрыв у военной базы: 21 жертва, 17 раненых

На востоке Афганистана смертник подорвал грузовик со взрывчаткой у базы вооруженных сил страны . В результате теракта погиб по меньшей мере 21 человек, еще 17 получили ранения.

Трагедия случилась утром 29 ноября в провинции Газни. Об этом сообщает Ariana News.

По словам официальных лиц, при взрыве использовался военный автомобиль "Хамви", он взлетел в воздух недалеко от местного подразделения общественной безопасности ВС Афганистана.

При взрыве использовался военный автомобиль "Хамви"

Глава провинциальной больницы Мохаммад Хемат отметил, что в медучреждение было доставлено по меньшей мере 21 тело, а также 17 раненых. Все жертвы и пострадавшие – военнослужащие афганской армии.

Пока ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, не взяла на себя ответственность за произошедшее в Газни.

Теракт произошел в провинции Газни Google-карты

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