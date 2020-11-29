В Афганистане прогремел мощный взрыв у военной базы: 21 жертва, 17 раненых
Инцидент произошел рядом с базой афганской армии в Газни
Там взорвался заминированный автомобиль
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт
На востоке Афганистана смертник подорвал грузовик со взрывчаткой у базы Вооруженных сил страны . В результате теракта погиб по меньшей мере 21 человек, еще 17 получили ранения.
Трагедия случилась утром 29 ноября в провинции Газни. Об этом сообщает Ariana News.
По словам официальных лиц, при взрыве использовался военный автомобиль "Хамви", он взлетел в воздух недалеко от местного подразделения общественной безопасности ВС Афганистана.
Глава провинциальной больницы Мохаммад Хемат отметил, что в медучреждение было доставлено как минимум 21 тело, а также 17 раненых. Все жертвы и пострадавшие – военнослужащие афганской армии.
Пока ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, не взяла на себя ответственность за произошедшее в Газни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Афганистане утром 18 октября у полицейского участка в провинции Гор взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате трагедии погибли по меньшей мере 14 человек и еще 119 получили травмы.
Около месяца назад в провинции Газни в Афганистане ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри.