В Афганистане после критики правоохранителей убили борца за права женщин

В Афганистане 24 декабря была убита Фрашта Кохистани, активистка, которая боролась за права женщин. Ранее она просила обеспечить ее безопасность из-за угроз.

Женщина погибла в провинции Каписа на востоке страны, сообщает ToloNews со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Также по данным ведомства во время нападения был ранен ее брат, однако в полиции заявляют, что он погиб.

Отмечается, что около 16:00 вооруженный мотоциклист открыл по ним огонь. Расследование ведет подразделение разведки.

Местные СМИ уточняют, что за день до этого был убит гендиректор Форума свободных и справедливых выборов Афганистана Юсуф Рашид. Его вместе с водителем застрелили в Кабуле.

За несколько дней до гибели, 13 декабря, Кохистани критиковала афганские правоохранительные органы за то, что они не хотят обеспечить ее безопасность после угроз. Женщина обратилась в итоге к первому вице-премьер-министру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабуле подорвали на самодельном взрывном устройстве автомобиль с сотрудниками дипломатической миссии России.