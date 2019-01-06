В Афганистане обрушилась ''золотая'' шахта: десятки погибших

В Афганистане в провинции Бадахшан обрушилась шахта по добычи золота. Погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает ВВС. В этой шахте местные жители занимались поисками золота на глубине примерно 60 м.

При обрушении еще 15 человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее горняки оказались в ''ловушке'' российской шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены.