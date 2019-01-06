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В Афганистане обрушилась ''золотая'' шахта: десятки погибших

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В Афганистане в провинции Бадахшан обрушилась шахта по добычи золота. Погибли не менее 30 человек.

Об этом сообщает ВВС. В этой шахте местные жители занимались поисками золота на глубине примерно 60 м.

При обрушении еще 15 человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

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В столице Афганистана произошел новый масштабный теракт: десятки погибших и раненых
В Афганистане обрушилась ''золотая'' шахта: десятки погибших

На место происшествия направлены спасатели, но местные жители уже начали извлекать тела погибших своими силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее горняки оказались в ''ловушке'' российской шахты. Причиной ЧП стало возгорание монтажной пены.

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