В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды". Фото

Дарья Дурова Мир 00:28, 25.10.2020

В провинции Газни в Афганистане ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри.

Операцию провели силы безопасности Афганистана, пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности страны.

Убит Абу Мухсин аль-Масри
Gulf Times

Террориста считали заместителем командира "Аль-Каиды", он был верховным лидером организации на индийском субконтиненте.

Аль-Масри входил в список самых разыскиваемых террористов американского Федерального бюро расследований.

В США он подозревался в материальной поддержке иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов. По данным ФБР, боевик был гражданином Египта.

Сообщение ФБР о розыске террориста
fbi.gov

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября у полицейского участка в провинции Гор в Афганистане взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли по меньшей мере 14 человек и еще 119 получили травмы. Известно, что среди раненых было 35 афганских силовиков, тогда как все погибшие – гражданские.

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Мир

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