В аэропорту Турции устроили стрельбу: первые подробности 

Во вторник, 26 марта, двое полицейских открыли стрельбу в аэропорту города Кайсери в центральной части Турции.

Между стражами порядка возникла ссора и они начали стрелять друг в друга в зоне внутренних рейсов, передает NTV.

Раненые полицейские доставлены в больницу (чтобы посмотреть видео с места ЧП, проскролльте до конца страницы).

haberturk.com

Mustafa DURAN, Twitter

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Страсбурга (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По официальным данным, были убиты четыре человека.

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